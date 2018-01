Ivana Vukmanić

60 min

2 porcije

Vrlo kalorično

Jednostavna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Čokoladne lazanje – Saznajte kako pripremiti čokoladne lazanje u našem video receptu. – čokolada (za kuhanje), jaje, šećer u prahu, glatko brašno, mlijeko, 2/3 mlijeka stavimo u posudu da zavri. ; U posebnoj zdjelici, od žumanjaka, preostale količine mlijeka, brašna i šećera napravimo glatku smjesu. ; Smjesu zatim prebacimo u zavrelo mlijeko i uz stalno miješanje pjenjačom pustimo da kuha 5 minuta. Pazimo da se ne stvore grudice. ; Kada je krema kuhana pustimo je da se ohladi. Za to vrijeme na pari rastopimo čokoladu (pazimo da ne rastapamo na velikoj temperaturi). ; Kada je gotova prelijemo je na termo foliju i pravokutno i ravnomjerno je rasporedimo na debljinu oko 4 mm. ; Pustimo je 5 minuta da se malo stvrdne, a zatim zarezujemo oblike trokuta od čokolade. ; Stavimo je u hladnjak da se do kraja ohladi i stvrdne. ; Kada su svi sastojci spremni slažemo redom sloj po sloj trokutića čokolade pa na njega rahlo stavimo kremu, pa pokrijemo sa sljedećim trokutićem čokolade i tako 3 reda. ; Završavamo sa trokutićem čokolade, a njega ukrasimo šlagom i listićem svježe mente.; – Pravo jelo za ovisnike o čokoladi, ali i za one kojima je bitno da hrana osim što je ukusna i dobro izgleda. Krema od jaja, trokuti od čokolade, malo tučenog slatkog vrhnja i listić mente postat će i u kuhinji slastičara amatera savršen slastičarski proizvod.

