Ivana Vukmanić

120 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Jelo sadrži meso

Štrudla od špinata i poriluka – U našem video receptu saznajte kako pripremiti štrudlu od špinata i poriluka. – špinat, poriluk, brašno, jaje, slanina, kravlji sir, ulje, sol i papar, Sve sastojke za tijesto pomiješamo i umijesimo vučeno tijesto. ; Gotovo tijesto položimo na brašnom posipani tanjur i premažemo tankim slojem ulja da se za vrijeme stajanja (odmaranja) ne suši. Pustimo ga da odleži 30 minuta.; Za to vrijeme u tavici prepržimo slaninu do zlatno žute boje, dodamo narezani poriluk, začinimo solju i paprom, kratko pirjamo pa maknemo sa vatre da se malo ohladi.; Očišćeni špinat blanširamo (na kratko prokuhamo, samo da opusti), procijedimo i ohladimo hladnom vodom da zadrži svoju boju i čvrstoću. ; Svježi sir umutimo sa jajima i pomiješamo sa ohlađenim porilukom. ; Odležano tijesto prebacimo na brašnom posipani stolnjak ili veću kuhinjsku krpu i razvlačimo ga iz sredine prema van u svim smjerovima. Razvučenom tijestu odrežemo debele krajeve (rubove). ; Ocijeđene listove špinata posložimo po tijestu (ne do ruba) i po njemu posložimo nadjev od poriluka, sira i jaja. ; Zamotamo štrudlu, položimo je u namašćenu vatrostalnu posudu i zapečemo u pećnici na srednjoj razini, na 180°C oko 45 minuta.; – Ova slana savijača iznenadit će vas svojom hrskavošću i punoćom okusa. Slanina daje intenzitet špinatu, svježem siru i poriluku. Još i "šnitica" ili dvije pršuta i eto sjajne večere.

