Jednostavni načini da uključite više vlakana u svoju prehranu

Vlakna možda nisu najzanimljivija tema za razgovor, no ona mogu napraviti neke doista čudesne stvari za vas i vaše tijelo.

Zapravo, upravo su vlakna vaše tajne oružje za uspješan gubitak kilograma i održavanje izgleda kakav želite. Također, igraju važnu ulogu u održavanju zdravlja vašeg probavnog sustava, održavaju stabilnu razinu šećera u krvi te reguliraju glad i stvaraju osjećaj sitosti koji dugo traje. Kako bi iskoristili sve ove prednosti koje vam pružaju vlakna, pokušajte konzumirati oko 50 grama vlakana na dan, no počnite polako i postepeno dođite do ove količine. Ako niste sigurni kako to postići, u nastavku saznajte koje namirnice će vam najviše pomoći.

Avokado

Jedan srednje veliki avokado sadrži impresivnih 10 grama vlakana, kao i vrlo zdrave omega-3 masne kiseline i nutrijente poput kalija.

Proteinski shakeovi

Proteinski shake za doručak ili nakon tjelovježbe najbolji je način da se “napunite” vlaknima. Koristite mlijeko ili pripremite shake bez mliječnih proizvoda i dodajte namirnice poput kupina, špinata i svježeg lana.

Chia sjemenke

Ovi mali dragulji zaista su zaslužili titulu super-hrane. Svega dvije žličice chia sjemenki sadrže 10 grama vlakana, omega-3 masne kiseline i proteine. Možete ih dodati svom proteinskom shakeu ili pripremiti popularni puding od chia sjemenki, kokosovog mlijeka, vanilije i bobičastog voća.

Proteinske pločice

Postoje dani kada, koliko god se trudili, jednostavno niste uspjeli doći do svojih 50 grama vlakana, no bez brige. Proteinska pločica s tamnom čokoladom i kokosom neće vam samo dati 11 grama vlakana nego će i utažiti vašu želju za slatkim!

