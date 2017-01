Može li svakodnevna konzumacija sira biti dobra za vaše srce?

Ako imate naviku svakodnevno grickati sir, time možda radite dobru stvar za svoje srce…

Konzumacija određenih talijanskih sireva može zaštititi vaše srce – tako barem kaže nova studija objavljena u Journal of the American Society of Hypertension. U studiji su sudjelovali ljudi s visokim krvnim tlakom koji su svakodnevno konzumirali 28 grama sira Grana Padano. Nakon dva mjeseca njihov se krvni tlak smanjio, dok druga skupina ispitanika koja je konzumirala “lažni” sir nije primijetila nikakvu promjenu.

Grana Padano u sebi sadrži sastojke koji mogu opustiti vaše krvne žile i tako sniziti krvni tlak. No iako su ovo dobre vijesti za sve ljubitelje sira, u njemu ipak treba umjereno uživati. Svi sirevi sadrže velike količine masti i soli, stoga se kalorije mogu vrlo brzo nakupiti. Autori spomenutog istraživanja savjetuju konzumaciju oko 28 grama na dan. Također, potrebno je provesti još istraživanja kako bi se utvrdilo hoće li sirevi slični popularnom “parmezanu” imati isti efekt.

