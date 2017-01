Sve što morate znati prije nego kupite bademovo mlijeko

Sigurno ste već čuli brojne “izvještaje” o bademovom mlijeku, njegovim nutritivnim prednostima i ogromnim količinama vode koje su potrebne za uzgoj badema.

Stoga se neizbježno postavlja pitanje – je li bademovo doista super-namirnica kao što često čitamo ili se radi o običnoj “prijevari”? Evo što morate znati prije sljedećeg odlaska u trgovinu.

Bademovo mlijeko nije bogat izvor proteina

Istina je da orašasti plodovi sadrže jako puno proteina ali ovo ne vrijedi za mlijeka koja od njih dobivamo, budući da su ona najčešće razrijeđena vodom. Šalica običnog mlijeka sadrži oko 8 grama proteina, dok šalica bademovog mlijeka u sebi ima svega 1 gram proteina. Ako odlučite u svoju prehranu uvesti mlijeka biljnog podrijetla, svakako se pobrinete da nađete druge izvore proteina.

Aditiv karagenan nije tolika prijetnja kao što je nekad bio

Karagen je popularan “prirodni” aditiv koji se dobiva iz morske trave, a koristi se za zgušnjavanje hrane poput jogurta, sladoleda i mlijeka biljnog podrijetla. Posljednjih godina često ga se povezivalo s oboljenjima poput iritacije probavnog sustava i upalnim procesima, a smatralo se i kako je potencijalno kancerogen. Međutim, barem kada je u pitanju bademovo mlijeko, više se ne morate previše brinuti jer je većina proizvođača izbacila karagenan iz svojih proizvoda.

Bademovo mlijeko može biti vrlo slatko

Iako se radi o (trenutno) vrlo popularnoj zdravoj namirnici, bademovo mlijeko neće uvijek biti dobro za vas – to ovisi o vrsti mlijeka koju kupujete. Ako se tek upoznajete s bademovim mlijekom, možda ćete pomisliti kako je “originalno” zapravo najbolja opcija koju možete kupiti, međutim to nije istina. Ova vrsta bademovog mlijeka najčešće je prepuna dodanih šećera koji mogu doseći i razinu od 16 grama po šalici. Vaša najbolja opcija zapravo je mlijeko s oznakom “bez šećera”, no i tada svakako provjerite udio šećera koji se nalazi na pakiranju.

Pripazite na sadržaj kalcija

Kada uspoređujemo “obično” i bademovo mlijeko može se činiti kako imaju vrlo sličan udio kalcija, no informacije na pakiranju zapravo vam ne pričaju cijelu priču. Naime, bademovo mlijeko sadrži kalcijev karbonat koji naše tijelo teže apsorbira nego kalcij koji nalazimo u drugim izvorima poput “običnog” mlijeka.

