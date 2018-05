Almo Čatlak

60 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Pogodno za Vegane

Falafel – pržene kuglice od slanutka – U našem video receptu saznajte kako pripremiti falafel (pržene kuglice od slanutka). – slanutak (iz konzerve), krušne mrvice, češnjak, prašak za pecivo, brašno, luk, sezam, sojino vrhnje, koncentrat rajčice, slatka mljevena paprika, ulje, sol i papar, Slanutak iz konzerve ocijedimo i stavimo zajedno sa češnjakom, lukom, začinima i praškom za pecivo u električni sjekač. Sve zajedno dobro izmiksamo dok ne dobijemo grubu vlažnu smjesu (po potrebi dodamo par kapi vode). ; Smjesu zatim prebacimo u veliku zdjelu, dodajemo ostatak sastojaka, dobro ih izmiješamo, te sve zajedno pokrijemo i ostavimo da stoji 30 minuta. ; Za to vrijeme za umak u zdjelici pomiješamo jogurt, protisnuti češnjak, po želji mljevene ljute papričice, žličicu koncentrata rajčice i malo sjeckanog peršina. ; Od smjese iz zdjele između dlanova, isprva čvrstim, a zatim nježnijim kružnim pokretima oblikujemo male kuglice (manje od marelica). ; Ulje ugrijemo tako da bude vruće, ali ne i kipuće, pa u njemu pržimo kuglice do tamno smeđe boje. ; Kuglice iz ulja vadimo na kuhinjski papir da im upije višak masnoće, te ih poslužujemo vruće uz umak od jogurta i čilija, svježu rajčicu, svježi krastavac, rotkvice i mladi luk.; – Falafel su bezmesne pržene kuglice kojima je glavni sastojak slanutak ili bob. Izmislili su ih egipatski beduini, a osim u sjevernoafričkim zemljama i na bliskom istoku, u posljednje vrijeme postaju sve popularniji fast-food širom svijeta. Serviraju se sa povrćem, prženim krumpirićima, kao zamjena za meso u kebabu, ili se jedu same sa nekim laganim umakom.

