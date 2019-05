Lidija Kralj

45 min

4 porcije

Niskokalorično

Jednostavna priprema

Sadrži ribu/ morske plodove

Gambori na buzaru s palentom – U našem video receptu saznajte kako pripremiti gambore na buzaru s palentom. – gamberi, palenta, kozice, luk, češnjak, koncentrat rajčice, pelati rajčice, bijelo vino, konjak, maslinovo ulje, šećer, peršin, bosiljak, sol i papar, Na vruće maslinovo ulje stavit ćemo luk da se pirja. ; U posebnu posudu na vatru stavit ćemo vodu i maslinovo ulje i sol za palentu. ; Kada se luk poprži dodamo bijelo vino i pelati, začinimo sa soli, paprom i pirjamo. ; U kipuću slanu i nauljenu vodu uz miješanje dodajemo palentu i kuhamo do željene gustoće i stavimo na stranu. ; Umak završavamo tako da dodajemo češnjak i peršin. Također, dodajemo i dva lista bosiljka, pire od rajčice i vode do željene gustoće. Konjak, gambore i očišćene morske kozice dodajemo na kraju. Pustimo samo da kratko prokuha. ; Po želji još malo začinimo. Gotovo jelo serviramo uz kuhanu palentu koju možemo oblikovati po želji.; – Gambori su račići koji žive u pijesku rijeke Neretve, a kozice, po izgledu slične, račići su iz mora. Kao što ušće Neretve spaja rijeku i more tako su se i ove slasne životinjice stopile u ovom divnome jelu. Zahvaljujući kraljici hrvatske gastronomije Lidiji Kralj, naravno.

<div class="wpurp-searchable-recipe">Gambori na buzaru s palentom – U našem video receptu saznajte kako pripremiti gambore na buzaru s palentom. – gambori, palenta, kozice, luk, češnjak, koncentrat rajčice, rajčice pelati, bijelo vino, konjak, maslinovo ulje, šećer, peršin, bosiljak, sol i papar, Na vruće maslinovo ulje stavit ćemo luk da se pirja. ; U posebnu posudu na vatru stavit ćemo vodu i maslinovo ulje i sol za palentu. ; Kada se luk poprži dodamo bijelo vino i pelati, začinimo sa soli, paprom i pirjamo. ; U kipuću slanu i nauljenu vodu uz miješanje dodajemo palentu i kuhamo do željene gustoće i stavimo na stranu. ; Umak završavamo tako da dodajemo češnjak i peršin. Također, dodajemo i dva lista bosiljka, pire od rajčice i vode do željene gustoće. Konjak, gambore i očišćene morske kozice dodajemo na kraju. Pustimo samo da kratko prokuha. ; Po želji još malo začinimo. Gotovo jelo serviramo uz kuhanu palentu koju možemo oblikovati po želji.; -</div>