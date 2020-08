Almo Čatlak

120 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Jelo sadrži meso

Kolač od luka – Saznajte kako pripremiti kolač od luka u našem video receptu. – luk, brašno, kvasac, mlijeko, šećer, maslac, slanina (pečene), mileram, jaje, kim, maslinovo ulje (ekstra djevičansko), sol i papar, U zdjelicu s mlakim mlijekom dodamo 2 žličice brašna, šećer, izmrvljeni kvasac i miješamo pjenjačoom da se kvasac rastopi. ; Zatim zdjelicu stavimo na toplo, 30-ak minuta, da se napravi pjenica. ; Za to vrijeme jaja umutimo, luk ogulimo i narežemo ga na tanke kolutove, a slaninu na prutiće. ; Dobivenu pjenicu ulijemo u zdjelu s brašnom i ručnim mikserom izradimo tijesto. ; Kad se tijesto počne oblikovati dodamo omekšali maslac i izradimo tijesto do kraja. ; Potom tijesto oblikujemo u kuglu, stavimo ga u nauljenu zdjelu i malo promiješamo, prekrijemo kuhinjskom krpom i ostavimo da se diže 40-ak minuta. ; Za to vrijeme u tavu, na 2-3 žlice ugrijanog ulja, dodamo kolutove luka, prutiće slanine, posolimo i miješajući pržimo na srednje jakoj vatri. ; Nakon 6-7 minuta luk i slaninu maknemo s vatre i ostavimo da se ohlade. ; U zdjelu s mileramom dodamo umućena jaja i kim te sastojke izmiješamo pjenjačom. ; Dignuto tijesto premjesimo, izvaljamo ga na debljinu 0,5 cm, premjestimo na lim za pečenje i višak tijesta uklonimo. ; Zatim tijesto ravnomjerno nadjenemo lukom i slaninom, prelijemo tankim slojem mješavine milerama i jaja te stavimo peći u pećnicu, zagrijanu na 200°C, 30-ak minuta. ; Kolač je gotov i možemo ga poslužiti. I to je to, dobar tek!; – Što je blaža klima, to je luk slađi, a u ovom jelu je stvarno sladak, pogotovo uz dodatak slanine. Dobar tek!

