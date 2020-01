Almo Čatlak

100 min

8-10 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Kolač od naranče – Saznajte kako pripremiti kolač od naranče u našem video receptu. – naranča, marcipan, šećer u prahu, brašno, jaje, kukuruzni škrob, maslac, vanilin šećer, kandirana narančina kora, liker od naranče, marmelada (od naranče), Jaja razbijemo u zdjelu, naranče ogulimo i filetiramo, a koricu jedne naranče i marcipan naribamo na sitni ribež. ; U posudu multipraktika stavimo razbijena jaja, dodamo naribani marcipan, šećer u prahu, ulijemo 60 ml vode, poklopimo posudu, uklučimo multipraktik i izradimo smjesu. ; Za to vrijeme u zdjelu s brašnom dodamo kukuruzni škrob i vanilin šećer, te izmiješamo sastojke.; Zatim suhu smjesu postupno dodajemo u posudu multipraktika koji još uvijek radi. ; Kada su nestale grudice dodamo omekšali maslac, naribanu koricu naranče, kandiranu koricu narače i miješamo još jednu, dvije minute u multipraktiku. ; Za to vrijeme kalup za torte premažemo maslacom i posipamo brašnom, a višak brašna otresemo. ; Potom smjesu iz multipraktika prelijemo u kalup, a u zdjelicu s marmeladom ulijemo liker od naranče i promiješamo. ; Dobivenom mješavinom pokapamo površinu smjese u kalupu i na kraju preko svega rasporedimo filete naranče. ; Tako pripremljen kolač stavimo peći u pećnicu, zagrijanu na 180°C, 60 minuta. ; Gotov kolač izvadimo iz pećnice, ostavimo da se malo ohladi, posipamo šećerom u prahu, narežemo na kriške i poslužimo.; – Ako želite okusiti kolač s pravim okusom naranče, onda je ovo prava slastica za Vas. Naranče, korica naranče, liker od naranče, marmelada od naranče i još malo marcipana, i to je to, dobar tek!

