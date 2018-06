Almo Čatlak

105 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Lazanje – Saznajte kako pripremiti ukusne lazanje u našem video receptu. – tjestenina (lazanje), sir ementaler, maslac, mlijeko, brašno, mljeveno meso, mrkva, korijen celera, crno vino, koncentrat rajčice, pasirana rajčica, začinske trave (origano, bosiljak, majčina dušica), maslinovo ulje, sol, papar (bijeli), U odgovarajućoj posudi na maslacu popržimo brašno do blago žute boje (jednu do dvije minute), maknemo sa vatre i uz neprekidno miješanje postupno dodajemo vruće mlijeko pazeći da ne ostanu grudice.; Dodamo naribani sir, začinimo solju i prstohvatom bijelog papra. Vratimo iznad vatre i uz stalno miješanje čekamo da zavrije pa kuhamo do željene gustoće.; U odgovarajućoj posudi na mješavini maslaca i maslinovog ulja pirjamo sjeckanu mrkvicu i celerov korijen. Dodamo mljevenu junetinu i uz stalno miješanje sve zajedno popržimo. Zatim dodajemo koncentrat rajčice, pasiranu rajčicu, prstohvat mljevenog ružmarina i sve zajedno pirjamo oko deset minuta. Zatim dodajemo origano, bosiljak, majčinu dušicu, sol i papar i ostavimo na laganoj vatri da vrije još deset minuta.; Vatrostalnu posudu namažemo maslacem pa u nju redom slažemo tijesto za lasagne, umak bešamel i umak bolognese. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve sastojke. Zadnji red završavamo slojem tijesta, bešamel umaka i ploškama sira (mozzarella).; Stavimo peći u zagrijanu pećnicu, na srednju razinu, na 180°C oko 45 minuta.; – Lazanje su jedno od jela koje bi stvarno svatko trebao znati napraviti. Sastoje se od tri bitna dijela: umaka bešamel, punjenja (mesno, povrtno…) te mnogobrojnih "plahtica" tjestenine. Zapravo, baš se ta tjestenina naziva "lazanje", a po njoj je i samo jelo dobilo ime.

