Almo Čatlak

90 min

4-6 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Mesna štruca s jajima – U našem video receptu saznajte kako pripremiti mesnu štrucu s jajima. – junetina (mljevene), teletina (mljevene), svinjetina (mljevene), žemlja ((stara dva dana)), mlijeko, maslac, luk, mrkva, jaje, peršin (sjeckani), muškatni oraščić, krušne mrvice, sol i papar, U zdjelu stavimo dva dana staru žemlju narezanu na kockice, posolimo, prelijemo mlijekom, malo izmiješamo i ostavimo da se moči. ; Za to vrijeme u tavi ugrijemo maslac, dodamo sjeckani luk i naribanu mrkvu, malo ih posolimo i na laganoj vatri pržimo dok ne omekšaju. Gotovo povrće maknemo s vatre i ostavimo da se malo ohladi. ; Namočenu žemlju dobro ocijedimo i usitnimo. U zasebnu zdjelu stavimo sitno mljevenu teletinu, junetinu i svinjetinu, dodamo ocijeđenu žemlju, 2 umućena jaja, sjeckani peršin, naribamo malo muškatnog oraščića, začinimo solju i paprom, dodamo ohlađeno povrće i sve zajedno dobro izradimo rukom. ; Visoki kalup pravokutnog oblika premažemo omekšalim maslacem i posipamo krušnim mrvicama. ; Ovako pripremljeni kalup, mesom punimo do dvije trećine visine i u njega po sredini utisnemo 3 tvrdo kuhana jaja. Sve zajedno prekrijemo preostalim mesom, te ga na vrhu poravnamo. ; Meso odozgo premažemo omekšanim maslacem i iz kalupa iskrenemo na sredinu vatrostalne posude u kojoj ćemo peći štrucu (to smo učinili kako bi dobili što pravilniji oblik pečene štruce. ; Ovako pripremljenu štrucu stavljamo peći u pećnicu zagrijanu na 190°C, po prilici jedan sat i poslužimo.; – Nemamo baš često priliku imati velike blagdane pa kad se već Uskrs bliži, neka to bude sa stilom! Priredite ovu slasnu mesnu štrucu s jajima i dajte ukućanima priliku da se pripreme za sve delicije koje ih ovih dana čekaju…

