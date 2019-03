Almo Čatlak

20 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Sadrži mlijeko, nema mesa

Njoki s umakom od rajčica – U našem video receptu saznajte kako pripremiti njoke s umakom od rajčica. – njoki, pelati rajčice, češnjak, bosiljak (sušeni), sir percorino (naribanog), ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol, bijeli papar, U prikladnoj tavi ugrijemo maslinovo ulje, dodamo zgnječene i neoljuštene režnjeve češnjaka, te ih na laganoj vatri pržimo jednu do dvije minute da puste aromu. ; Zatim češnjak izvadimo iz tave, a u nju dodamo sjeckanu pelati rajčicu, sušeni bosiljak, posolimo i popaprimo, izmiješamo sastojke i na laganoj vatri pirjamo 10-ak minuta. ; Za to vrijeme u dosta posoljene vrele vode stavimo kuhati njoke i kuhamo ih dok ne isplivaju na površinu. ; Gotove njoke ocijedimo, dodamo u pripremljen umak od rajčica, nježno izmiješamo sastojke i rasporedimo na tanjure. ; Njoke posipamo svježe naribanim sirom pecorino i poslužimo.; – E što bi dale naše bake da su mogle kupiti gotove njoke kao što to mi možemo danas… Iskoristimo stoga blagodati modernog doba i njoke iskombinirajmo s finim laganim umakom od rajčice – raj za nepce!

