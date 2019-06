Ivana Vukmanić

120 min

8 porcije

Vrlo kalorično

Jednostavna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Slatka nogometna lopta – U našem video receptu saznajte kako pripremiti slatku nogometnu loptu. – biskvit (kupovne biskvit rolade (2 x 200g)), šlag (instant), parfe krema (instant), mlijeko, boja za hranu (crvena boja za kolače), boja za hranu (zelena boja za kolače), Posudu kupolastog oblika obložimo plastičnom prozirnom kuhinjskom folijom. ; Gotove kupovne rolade narežemo na kriške debljine 1 cm te ih slažemo tijesno jednu do druge od dna prema rubu posude. ; Od praška za parfe i mlijeka ručnim mikserom izradimo kremu. Gotovu kremu prelijemo do ruba u posudu preko složenih krišaka rolade. Sve zajedno stavimo na 1 sat u hladnjak da se stisne.; Tortu nakon 1 sat izvadimo iz hladnjaka i pažljivo iskrenemo na ravnu podlogu na kojoj ćemo je kasnije servirati pa skinemo foliju. ; Za ukrašavanje torte izradimo šlag pjenu u 3 boje npr. bijelu i crvenu za boje lopte i zelenu za nogometnu travu. ; Bijelim šlagom, tanko prekrijemo kupolu torte pa po njoj (jednako dugim) čačkalicama slažemo šesterokute i peterokute kako bi dobili što vjerniji izgled prave nogometne lopte. ; Čačkalice maknemo pincetom, a na mjestu gdje su štapići ostavili tragove povučemo linije crvenim šlagom.; Dobivene peterokute ispunjavamo crvenim šlagom, a šesterokute ostavljamo bijele. Zelenim šlagom ukrasimo donji rub uokolo torte oponašajući travke trave tako da dobijemo dojam da lopta leži u travi.; – Kako razveseliti muškarca sladokusca? Zar ste zaboravili što je najvažnija sporedna stvar na svijetu?! Nogomet, naravno. I dok jedni trče za loptom drugi gledaju. Ako uz to još imaju i tortu u obliku nogometne lopte na stolu, užitak će biti potpun.

