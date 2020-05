Almo Čatlak

40 min

4 porcije

Srednje kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Slatki desert s bobičastim voćem – U našem video receptu saznajte kako pripremiti slatki desert s bobičastim voćem. – borovnice, kupine, ribiz, maline, mileram, jogurt, biskvit keksi (hrskavih), brašno (polubijelog), med (od bagrema), jaje, šećer, prašak za pecivo, ulje, Prije svega bobičasto voće očistimo i operemo, a jaja umutimo. Zatim sve voće stavimo u zdjelu i nježno izmiješamo. ; U zasebnu zdjelicu stavimo mileram, ulijemo med, dobro izmiješamo, te obje zdjelice stavimo u hladnjak da se sastojci ohlade. ; Za to vrijeme u sjekač stavimo biskvit kekse i sameljemo ih. ; U zdjelu s jogurtom dodamo umućena jaja, šećer, brašno (brašno dodajemo postupno i uz stalno miješanje kako se ne bi stvorile grudice), prašak za pecivo, i sve zajedno izmiješamo u polurijetku smjesu, te ostavimo da odstoji jednu do dvije minute. ; U tavu, na dvije žlice zagrijanog ulja, stavljamo žlice smjese i pečemo ih poput malih palačinki. Nakon jedne do dvije minute okrenemo ih, i pečemo još toliko. ; Gotove kolačiće izvadimo iz tave i stavimo na kuhinjski papir da im upije višak masnoće, a za to vrijeme izvadimo kremu od milerama i bobičasto voće iz hladnjaka. ; Potom na tanjur stavimo kolačić, prekrijemo ga rashlađenom kremom, posipamo mljevenim keksima, ponovo stavimo malo kreme, nadjenemo miješanim bobičastim voćem i poslužimo.; – Zaista maštovita slastica od malih palačinkica, fine kreme i bobičastog voća. Pogledajte kako se priprema i ugodno iznenadite svoje najdraže.

