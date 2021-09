Almo Čatlak

45 min

6 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Sadrži ribu/ morske plodove

Tjestenina calamari s umakom od povrća – U našem video receptu saznajte kako pripremiti tjesteninu calamari s umakom od povrća. – tjestenina (calamari), pelati rajčice, zelene mahune (zamrznutih), grah ( iz konzerve), patlidžan, tikvice, luk, mrkva, češnjak, konjak, inćuni ((u filetima)), peršin (sjeckanog), ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar, Povrće očistimo, pelati rajčice malo izgnječimo, češnjak narežemo na listiće, a luk, mrkvu, tikvice i patlidžan na polumjesece. ; U tavu, na dvije, tri žlice ugrijanog maslinovog ulja dodamo luh i mrkvu, posolimo i pržimo na laganoj vatri dok povrće malo ne omekša. ; Zatim dodamo listiće češnjaka, promiješamo, i čim češnjak zamiriše dodamo narezan patliđan i tikvice, izmiješamo sastojke i pirjamo na laganoj vatri 10-ak minuta. ; Za to vrijeme u lonac s vrelom i posoljenom vodom dodamo tjesteninu i kuhamo ju po uputama na pakiranju. ; Potom u tavu s povrćem dodamo mahune, pelati rajčice, promiješamo i kuhamo na laganoj vatri. ; Nakon 10-ak minuta ulijemo konjak, dodamo slane inćune, grah iz konzerve, promiješamo i pričekamo da umak zavri. ; Za to vrijeme kuhanu tjesteninu ocijedimo i premjestimo na tanjure. ; U umak dodamo sjeckani peršin, promiješamo ga, rasporedimo po tjestenini i poslužimo.; – Da su Talijani majstori kulinarstva, a pogotovo u segmentu tjestenina, to svi znamo, ali nas uvijek neko novo jelo iznova ugodno iznenadi, pa tako i ovo. U slast!

