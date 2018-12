Almo Čatlak

150 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Torta od sira (Cheesecake) – U našem video receptu saznajte kako pripremiti tortu od sira (cheesecake). – krem sir, maslac, čajno pecivo, šećer, kiselo vrhnje, slatko vrhnje, aroma vanilije, jaje, U loncu rastopimo maslac i maknemo sa vatre. Čajno pecivo izmrvimo, dodamo maslacu, zatim dodamo žličicu šećera, sve zajedno izmiješamo, premjestimo u papirom za pečenje obložen kalup za kolače i poravnamo tucajući ravnim dnom čaše. Stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 150°C, 10 minuta.; Za to vrijeme u zdjelu stavimo kiselo vrhnje, kremasti sir, šećer i dobro izmiješamo ručnim mikserom na srednjoj brzini. ; U zasebnu zdjelu ulijemo slatko vrhnje, dodamo aromu vanilije, dva cijela jaja i tri žutanjka. Dobivenu smjesu postepeno dodajemo u smjesu sa sirom, stalno miješajući ručnim mikserom, dok ne dobijemo jednoličnu kremastu smjesu. ; Temperaturu pećnice smanjimo na 125°C, te iz nje izvadimo kalup s izmrvljenim čajnim pecivom. ; Pripremljenu smjesu od sira ulijemo u kalup s čajnim pecivom, te ga malo protresemo da izađu mjehurići. ; Zatim kalup stavimo u pećnicu, u nešto veću posudu u koju ulijemo vruću vodu do pola visine. Ovako pripremljen kolač pečemo u posudi s vrućom vodom (parna kupelj), u pećnici zagrijanoj na 125°C, po prilici jedan sat. ; Zatim ugasimo pećnicu, otvorimo vrata na jednu minutu, zatvorimo pećnicu i tortu ostavimo da odstoji još jedan sat. ; Nakon toga, tortu zajedno s kalupom izvadimo iz pećnice, ostavimo da se ohladi na sobnu temparaturu i stavimo u hladnjak da se posve ohladi. ; Zatim tortu izvadimo iz kalupa, rub torte ukrasimo izmrvljenim keksima i poslužimo.; – Prhka podloga + kremasti nadjev od sira + malo strpljenja dok se torta na ispeče = idealan kolač čak i za svečane prilike. U Americi većina gradova ima svoju varijantu ove megapopularne slastice. Razlikuju se veličinom, visinom, pokojim sastojkom ili pak vrstom sira, ali jedno im je svima zajedničko: vole ga svi, od najmlađih pa sve do najstarijih.

