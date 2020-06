Almo Čatlak

30 min

4 porcije

Niskokalorično

Jednostavna priprema

Pogodno za Vegane

Vegetarijanski ražnjići – U našem video receptu saznajte kako pripremiti vegetarijanske ražnjiće. – patlidžan, mini rajčica, bosiljak, mladi luk, maslinovo ulje, limun, ulje, tabasco, sol i papar, Prije svega patlidžan očistimo, narežemo na kockice i stavimo u zdjelu s posoljenom hladnom vodom u koju smo dodali malo limunovog soka. ; U zasebnu zdjelu ulijemo maslinovo ulje, dodamo malo tabasco umaka, začinimo solju i paprom, izmiješamo sastojke, te dodamo ocijeđene kockice patlidžana i stavimo kratko na stranu da se sastojci prožmu. ; Za to vrijeme očistimo mini rajčice, te zajedno s listovima bosiljka i glavicama mladog luka isperemo pod mlazom hladne vode. ; Zatim marinirane kocke patlidžana, mini rajčice, listove bosiljka i glavice luka naizmjence nabadamo na ražnjiće i pečemo sa svih strana, na žaru ili vrućoj gril tavi (premazanoj s malo ulja) sa svake strane pet do šest minuta (tijekom pečenja ražnjiće premazujemo preostalom marinadom), te poslužimo.; – Iako se ražnjići obično ne vezuju uz pojam vegetarijanstva, ovi slasni primjerci dokazuju da je to itekako moguća i poželjna kombinacija. Povrće će odmah postati primamljivije, a naravno, ovo zanimljivo jelo nije rezervirano samo za vegetarijance, mogu ga iskušati svi!

