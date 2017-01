Ovaj smoothie na prirodan će način sniziti vaš krvni tlak!

Zaboravite na staro pravilo o jednoj jabuci na dan – borovnice bi mogle biti pravi ključ dobrog zdravlja!

Dvije nedavne studije otkrile su kako ova malena superhrana može na prirodan način sniziti vaš krvni tlak. Jedno od njih objavljeno je u znanstvenom časopisu Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, a u njemu su sudjelovale žene u postmenopauzi s povišenim krvnim tlakom. Tijekom 8 tjedana žene su svakodnevno konzumirale dozu praha od borovnica sušenih smrzavanjem (što je ekvivalent šalici svježih borovnica). Po završetku istraživanja došlo je do snižavanja sistoličkog tlaka od 5%, snižavanja dijastoličkog tlaka od 6% te povećanja nitričnih oksida (koji šire krvne žile i tako poboljšavaju cirkulaciju) od čak 69%.

Koji je razlog za ovako dobre rezultate? Istraživači zasluge pripisuju moćnim antioksidansima koji se povezuju s proizvodnjom nitričnog oksida i ublažavanjem raznih upalnih procesa.

Smoothie od borovnice i banane

Kako bi i sami postigli ovako dobre rezultate pripremite ovaj ukusni smoothie i jednostavno zadovoljite preporučenu dnevnu količinu borovnica. Uz antioksidanse, ova kombinacija prepuna je kalija (koji na prirodan način snižava krvni tlak), probiotika te dijetnih nitrata. Dio iskoristite za doručak, a ostatak kao popodnevnu užinu.

Sastojci:

1 šalica smrznutih borovnica

1 zrela banana

1 šalica običnog bezmasnog jogurta

1 šalica mladog špinata

Priprema:

Sve sastojke ubacite u blender i miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.

Konzumirate li često borovnice? Podijelite u komentarima.