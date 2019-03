6 mitova o proteinima zbog kojih se ne hranite zdravo

Kada bi nutrijenti bili poznate osobe, proteini bi vjerojatno bili rock zvijezde. Teško ćete pronaći časopis o zdravlju koji neće biti prepun priča o proteinima, kako ih možete dodati svakom obroku ili kako odabrati namirnice s najviše proteina.

Istina je da vam proteini pomažu da se dulje osjećate siti, te pomažu oporavku, rastu i zdravom radu mišića. Međutim, samo dodavanjem proteina u sve što jedete nije naročito zdravo. U nastavku pročitajte koji su najčešći mitovi o proteinima i što morate znati o njima kako bi se doista zdravo hranili.

Više proteina znači više mišića

Činjenica je da se vaše tijelo ne može oporaviti ili jačati mišiće bez ključnih amino-kiselina koje možemo pronaći u hrani bogatoj proteinima. No sama konzumacija proteina nije dovoljna kako bi se izgradila i održala mišićna masa – za to je potrebna tjelovježba. Također, kako starimo vježbanje postaje sve važnije budući da slabljenje mišića može smanjiti pokretljivost.

Svi proteini su jednaki

Ne sadrže svi izvori proteina ključne amino-kiseline koje su tijelu potrebne za održavanje zdravih mišića. Tako postoji velika razlika između proteina životinjskog i biljnog podrijetla. Drugim riječima, namirnice životinjskog podrijetla poput mesa, mliječnih proizvoda, jaja i ribe potpun su izvor amino-kiselina, dok namirnice biljnog podrijetla to nisu. Međutim, ne morate jesti isključivo namirnice životinjskog podrijetla kako bi dobili važne amino-kiseline, a ako se vaša prehrana sastoji isključivo od takvih namirnica svakako bi ju trebali učiniti raznovrsnijom. Primjerice, mahunarke u kombinaciji s cjelovitim žitaricama pružit će vašem tijelu sve amino-kiseline koje su mu potrebne.

Što više proteina jedemo, to bolje

Kada se govori o jačanju mišića i utaživanju gladi, zapravo postoji određena količina proteina koju vaše tijelo doista može iskoristiti. Za većinu ljudi to je između 25 i 30 grama po obroku, a ta količina otprilike se nalazi u 2 jaja ili 85 grama mesa. Umjesto da pokušate ugurati više proteina u svoju prehranu, bolje bi bilo rasporediti proteine koje već sada dobivate. Primjerice, većina ljudi dobiva jako malo proteina tijekom doručka i večere.

Proteini su potrebni odmah nakon tjelovježbe

Ovaj mit najčešći je među mladim muškarcima, koji vjeruju kako moraju popiti veliki proteinski shake nakon svakog posjeta teretani kako bi maksimizirali učinke svoje tjelovježbe. Međutim, ovo vrijedi samo za ljude koji se bave body buildingom, i trebaju proteine svaka 4 sata. No za ostale ljude dovoljni su proteini koje dobivaju konzumacijom normalnih obroka – na taj način će mišići i dalje dobivati sve što im je potrebno kako bi vježbanje dalo učinke.

Ako ste umorni, vjerojatno niste pojeli dovoljno proteina

Ako se konstantno osjećate umorno to bi mogao biti znak da vašem tijelu nedostaje proteina. Međutim, to je slučaj jedino ako su zalihe proteina u vašem tijelu ozbiljno potrošene, a to se neće dogoditi nakon samo nekoliko obroka. Ako ste vegan, ili izbjegavate izvore proteina životinjskog podrijetla, te se često osjećate umorno i primjećujete kako su vam ruke i noge smršavile (ali ne i struk) onda je moguće da vam u prehrani nedostaje proteina. No u većini slučajeva osjećaj umora nema nikakve veze s konzumacijom proteina.

Konzumiranje više proteina održat će vašu tjelesnu težinu

Proteini mogu povećati osjećaj sitosti nakon obroka, no to ne znači da ne možete pretjerati s proteinima i svejedno se udebljati. Ako želite dodati proteine svojoj prehrani, kako bi smanjili osjećaj gladi i poboljšali zdravlje mišića, zamijenite kalorije koje dobivate ugljikohidratima kalorijama koje ćete dobiti proteinima. To je puno bolja opcija nego samo dodavanje proteina svemu što trenutno konzumirate.

