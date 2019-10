Almo Čatlak

40 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Američke krafne (donuts) s pudingom od vanilije i kivijem – U našem video receptu saznajte kako pripremiti američke krafne (donuts) s pudingom od vanilije i kivijem. – glatko brašno, prašak za pecivo, šećer, muškatni oraščić (naribanog), sol, maslac (rastopljenog), jaje, mlijeko, aroma vanilije, kivi, puding (od vanilije), ulje (za prženje), šećer u prahu (za posipavanje), Kivi ogulimo i narežemo na ploške, a jaje umutimo. ; U posudu stroja za tijesto prosijemo brašno, dodamo prašak za peciva, šećer, sol, muškatni oraščić i izmiješamo sastojke. ; Zatim ulijemo umućeno jaje, aromu vanilije, rastopljeni maslac i mlijeko te izradimo jednolično tijesto. ; Gotovo tijesto stavimo na pobrašnjenu dasku i izvaljamo ga na debljinu jednog centimetra. ; Potom iz tijesta metalnim okruglim kalupom izrežemo veće krugove, a manjim kalupom iz izrezanog tijesta izrežemo manje krugove, kako bi dobili željeni izgled. ; Tako pripremljena tijesta stavimo u vrelo ulje i pržimo ih do zlatno-smeđe boje, jednom okrećući. ; Nakon, po prilici, dvije minute prženja krafne izvadimo na kuhinjski papir da upije višak masnoće, a za to vrijeme pripremimo puding po uputama na pakiranju i premjestimo ga u vrećicu za istiskivanje. ; Donute rasporedimo na tanjure, posipamo ih šećerom u prahu, sredinu nadjenemo pudingom, ukrasimo pokojom kriškom kivija i poslužimo.

; – Donut je američka krafna s rupom u sredini, a pretpostavlja se da su ju izmislili nizozemski doseljenici u Americi. No kako bila da bilo, sad je ovdje i pripremiti ju možemo po uputama iz videa.

; -</div>