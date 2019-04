Almo Čatlak

60 min

8-10 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Ima jaja, nema mesa

Anđeoski kolač – U našem video receptu saznajte kako pripremiti anđeoski kolač. – šećer u prahu, pšenično brašno (namjenskog), škrobno brašno, bjelanjak, limunska kiselina, U zdjelu prosijemo namjensko brašno, škrobno brašno, polovicu šećera u prahu i sve zajedno izmiješamo pjenjačom. ; U zdjelu s bjelanjcima dodamo limunsku kiselinu, te ručnim mikserom prvo na manjoj, a zatim na većoj brzini, istučemo polučvrsti snijeg. ; Kada se snjeg dobro zapjenio u njega dodamo preostali šećer u prahu i sve zajedno izradimo u finu gustu pjenu. ; Zatim na tučene bjelanjke, postupno kroz sito prosijavamo pripremljenu smjesu od brašna i šećera u prahu, te nježno miješamo sastojke na način da tučene bjelanjke lopaticom odozdo prema gore nježno prebacujemo preko smjese od brašna. ; Ovu radnju ponavljamo više puta, sve dok ne potrošimo sastojke i ne dobijemo nježnu prozračnu pjenu. ; Dobivenu smjesu oprezno premjestimo u posudu za anđeoski kolač (to je okrugli povišeni kalup za kolače s otvorom u sredini), sve zajedno samo malo protresemo pokretima lijevo-desno, a nikako smjesu ne poravnavamo lopaticom. ; Stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 175°C, 30-ak minuta. Gotov kolač izvadimo iz pećnice, te ga zajedno s kalupom okrenemo naopako i ostavimo da se potpuno ohladi (to radimo da se kolač za vrijeme hlađenja ne slegne). ; Ohlađeni kolač oprezno odvojimo od stjenke i dna kalupa, te ga premjestimo na prikladan tanjur za torte. Ovaj nježan pjenasti kolač možemo preliti slatkim preljevima ili ga jednostavno poslužimo s raznim đemovima.; – Kolač kakav bi i anđeli jeli – možda bi to bio najbolji opis za ovu poslasticu koju smo danas za Vas pripremili. Lagan i sočan biskvit s preljevom trebao bi zadovoljiti sve proljetne želje za slatkim, a dodate li mu kuglicu sladoleda bit će pun pogodak i za vrele ljetne dane!

