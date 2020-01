Almo Čatlak

120 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Braciola – Saznajte kako pripremiti braciolu u našem video receptu. – juneći but ((bez kožica i žilica)), češnjak, peršin (sjeckani), origano ((natrgani listići)), ružmarin (u listićima), majčina dušica (u listićima), parmezan (naribanog), dvopek, jaje, pasirana rajčica, bosiljak (svježih), sol i papar, U sjekač stavimo peršin, origano, ružmarin, majčinu dušicu, češnjak, naribani parmezan, izmrvljeni dvopek i sve zajedno izmiksamo u jednoličnu smjesu. Zatim dodamo jaja i sve zajedno još jednom dobro izmiksamo. ; Juneći but dugačkim oštrim nožem razrežemo tako da dobijemo što veću tanku površinu mesa. Potom meso preko prozirne kuhinjske folije nježno istučemo ravnom stranom bata za meso kako bi ga još malo stanjili. ; Zatim maknemo foliju, meso začinimo solju i paprom, ravnomjerno ga nadjenemo pripremljenom smjesom, sve zajedno savijemo u roladu i zavežemo kuhinjskom vezicom. ; U vatrostalnu posudu ulijemo polovicu pasirane rajčice, začinimo solju i paprom, dodamo nekoliko listova svježeg bosiljka i na to stavimo pripremljenu roladu. ; Zatim roladu prelijemo preostalom pasiranom rajčicom, sve zajedno još malo začinimo solju i paprom, te prekrijemo alu folijom (pazimo da alu folija što manje dodiruje rajčicu). ; Sve zajedno stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 175°C, sat i pol vremena, te poslužimo.; – Evo poslastice za one koji vole da im se na tanjuru nađe komad mesa. Ovdje je junetina lagano začinjena aromama poput češnjaka, origana, ružmarina i majčine dušice, prelivena umakom od rajčice i dovršena u pećnici. Raj za osjetila.

<div class="wpurp-searchable-recipe">Braciola – Saznajte kako pripremiti braciolu u našem video receptu. – juneći but ((bez kožica i žilica)), češnjak, peršin (sjeckani), origano ((natrgani listići)), ružmarin (u listićima), majčina dušica (u listićima), parmezan (naribanog), dvopek, jaje, pasirana rajčica, bosiljak (svježih), sol i papar, U sjekač stavimo peršin, origano, ružmarin, majčinu dušicu, češnjak, naribani parmezan, izmrvljeni dvopek i sve zajedno izmiksamo u jednoličnu smjesu. Zatim dodamo jaja i sve zajedno još jednom dobro izmiksamo. ; Juneći but dugačkim oštrim nožem razrežemo tako da dobijemo što veću tanku površinu mesa. Potom meso preko prozirne kuhinjske folije nježno istučemo ravnom stranom bata za meso kako bi ga još malo stanjili. ; Zatim maknemo foliju, meso začinimo solju i paprom, ravnomjerno ga nadjenemo pripremljenom smjesom, sve zajedno savijemo u roladu i zavežemo kuhinjskom vezicom. ; U vatrostalnu posudu ulijemo polovicu pasirane rajčice, začinimo solju i paprom, dodamo nekoliko listova svježeg bosiljka i na to stavimo pripremljenu roladu. ; Zatim roladu prelijemo preostalom pasiranom rajčicom, sve zajedno još malo začinimo solju i paprom, te prekrijemo alu folijom (pazimo da alu folija što manje dodiruje rajčicu). ; Sve zajedno stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 175°C, sat i pol vremena, te poslužimo.; -</div>