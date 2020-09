Almo Čatlak

45 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Burgeri od kvinoje i bulgura – U našem video receptu saznajte kako pripremiti burgere od kvinoje i bulgura. – kvinoja (miješane s bulgurom), maslac, punomasni sir, svježi kravlji sir, mrkva, jaje, brašno, mladi luk, šećer, kim, češnjak u prahu, pecivo, rajčica, krastavac, ekstra djevičansko maslinovo ulje, Mješavinu kvinoje i bulgura stavimo u lonac s 900 ml vrele i posoljene vode i kuhamo ju po uputama na pakiranju, a zatim ju ocijedimo, premjestimo u prikladnu posudu, dodamo maslac, razgrnemo vilicom i ostavimo da se hladi. ; Za to vrijeme mladi luk nasjeckamo, mrkvu i punomasni sir naribamo, kim izmrvimo u mužaru, a jaja umutimo. ; U zdjelu s jajima dodamo češnjak u granulama, šećer i brašno te pjenjačom dobro izmiješamo sastojke. ; Kad smjesa postane jednolična umiješamo kravlji sir, dodamo naribani punomasni sir i mrkvu, sjeckani mladi luk, začinimo mrvljenim kimom, solju i paprom te izmiješamo sastojke. ; Zatim dodamo ohlađenu mješavinu kvinoje i bulgura te još jednom dobro promiješamo. ; Pomoću dvije žlice odvojimo malo smjese, stavimo ju na tavu iznad vatre, na 2-3 žlice ugrijanog ulja, i oblikujemo burger te postupak ponovimo s preostalom smjesom. ; Nakon 3-4 minute burgere okrenemo na drugu stranu i pečemo ih još toliko. ; Za to vrijeme krastavac i rajčice narežemo na tanke ploške, a peciva prepolovimo. ; Gotove burgere nakratko izvadimo na kuhinjski papir da upije višak masnoće. ; Na donje polovice peciva stavimo po krišku rajčice i krastavca, preko njih burgere, zatim ponovo po krišku rajčice i krastavca, poklopimo ih gornjim polovicama peciva i poslužimo.

; – Protivno mišljenju da je sjeme kvinoje žitarica, stoji činjenica da ona uopće ne spada u žitarice, dakle u porodicu trava, već u porodicu špinata. No bilo kako bilo kvinoja je izuzetno zdrava namirnica, puna proteina i odličan je izbor za izradu bezmesnih burgera.

