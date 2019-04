Almo Čatlak

220 min

8 porcije

Niskokalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži mlijeko, nema mesa

Domaći kuhani sir – U našem video receptu saznajte kako pripremiti domaći kuhani sir. – mlijeko, ocat (alkoholni), sol, U odgovarajući lonac ulijemo mlijeko, malo ga posolimo i kuhamo na srednje jakoj vatri do temperature po prilici 95°C, odnosno, do prije vrenja. ; Zatim mlijeko maknemo s vatre i ostavimo da se ohladi na temperaturu po prilici 45°C. ; Kada se mlijeko ohladilo na željenu temperaturu, oberemo ga (maknemo koricu sa površine mlijeka) i u njega ulijemo alkoholni ocat pomoću kojega će se mlijeko zgrušati. ; Povremeno miješajući pričekamo da se sir počne odvajati i da tekućina postane zelenkasta. Zatim sve zajedno preko dvostruke gaze procijedimo kroz sito i ostavimo da se sir dobro ocijedi. ; Potom skupimo krajeve gaze i čvrsto ih držeći, u hladnoj vodi (može pod mlazom hladne vode) trljajući gazu između prstiju ispiremo sir od viška kiselosti. Zatim i dalje čvrsto držeći krajeve gaze, drugom rukom okrećemo donji dio u kojem se nalazi sir i polako ga cijedimo. ; Potom gazu sa sirom premjestimo iznad čvrstog sita, rastvorimo je i žlicom sir ravnomjerno rasporedimo po kalupu. Krajeve gaze preklopimo preko poravnate površine sira i sve zajedno odozgo još malo utisnemo prikladnom posudom ravnog dna (manji lončić koji stane u sito sa sirom), a koja će ujedno biti i teret kako bi dobili čvrsti sir. ; Sve zajedno ostavimo da se cijedi 2 sata, te sir izvadimo iz gaze i položimo na ravnu podlogu. Ovako pripremljen sir možemo konzumirati odmah ili ako ga ostavimo na suhom i tamnom mjestu on će dobiti žućkastu koricu koja će mu produljiti vijek trajanja.; – Nećemo osporavati kvalitetu već gotovih proizvoda, ali zasigurno ćete se složiti s nama: domaće je ipak domaće! Svi će ljubitelji sira vjerojatno rado zaviriti u recept koji smo pripremili za Vas, a poslije toga Vam toplo preporučamo da pokrenete vlastitu proizvodnju!

