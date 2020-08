Almo Čatlak

170 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Gulaš alla pašticada – U našem video receptu saznajte kako pripremiti gulaš alla pašticada. – juneći but (bez kostiju), panceta (dimljene), luk, češnjak, mrkva, korijen celera, koncentrat rajčice, jabuke ((reska)), suhe šljive, crno vino (suhog), prošek, balzamični ocat, peršin (sjeckani), marmelada (od marelica), pekmez od šljiva, mesni temeljac, lovorov list, mljevena crvena paprika, klinčić, klekove bobe, majčina dušica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar ((svježe mljeveni)), Junetinu narežemo na kocke, luk, češnjak, mrkvu i korijen peršina grubo narežemo, a pancetu narežemo na tanke prutiće. ; U prikladnu zdjelu stavimo narezano meso, začinimo ga solju i paprom, dodamo listove lovora, posipamo sušenom majčinom dušicom, dodamo narezano povrće, prelijemo crnim vinom, balzamičkim octom, promiješamo, prekrijemo kuhinjskom plastičnom folijom i stavimo u hladnjak da se marinira preko noći. Meso i povrće izvadimo iz marinade, a tekućinu sačuvamo. ; U lonac iznad vatre, na 2-3 žlice ugrijanog maslinovog ulja, dodamo kockice mesa i zapečemo ih sa svih strana. Za to vrijeme jabuku narežemo na kriške. Nakon 10-ak minuta dodamo narezanu pancetu, ocijeđeno povrće iz marinade, kriške jabuke i sve zajedno pirjamo na srednje jakoj vatri 10-ak minuta, a u lončić s vrelom vodom dodamo klinčiće i klekove bobe te ih ostavimo da se kuhaju. ; Zatim u lonac s mesom i povrćem dodamo koncetrat rajčice, mljevenu crvenu papriku, procijedimo tekućinu aromatiziranu klekovim bobicama i klinčićima, ulijemo juhu i toliko tekućine od marinade da prekrije sastojke, dodamo otkoštene suhe šljive, promiješamo, poklopimo i kuhamo na laganoj vatri, po potrebi podlijevajući vodom. ; Nakon 2 sata kuhanja meso i listove lovora izvadimo na stranu, a preostale sastojke u loncu grubo ispasiramo štapnim mikserom. ; Potom dodamo marmeladu od marelica, pekmez od šljiva, ulijemo prošek, dodamo sjeckani peršin i kuhamo na laganoj vatri. Za to vrijeme u tavu iznad vatre stavimo šećer i pržimo ga na srednje jakoj vatri. ; Kada se šećer potpuno rastopio i počeo dobivati boju, u tavu ulijemo 300-400 ml umaka iz lonca, promiješamo sa šećerom i sve zajedno prelijemo natrag u lonac. ; Zatim umak promiješamo, vratimo izvađeno meso, lonac malo protresemo i ostavimo da sve zajedno provri. Za to vrijeme u lonac s vrelom i posoljenom vodom dodamo njoke i kuhamo ih po uputama na pakiranju. ; Na tanjure rasporedimo gulaš i kuhane njoke te poslužimo jelo.

; – Pašticada je tradicionalno hrvatsko jelo od goveđeg buta i priprema se na niz različitih načina. Naziva se i dalmatinska pašticada jer potječe iz Dalmacije, a ako želite naučiti postupak pripreme, pogledajte video i u kuhinju…

<div class="wpurp-searchable-recipe" style="display: none;">Gulaš alla pašticada – U našem video receptu saznajte kako pripremiti gulaš alla pašticada. – juneći but (bez kostiju), panceta (dimljene), luk, češnjak, mrkva, korijen celera, koncentrat rajčice, jabuke ((reska)), suhe šljive, crno vino (suhog), prošek, balzamički ocat, peršin (sjeckani), marmelada (od marelica), pekmez od šljiva, mesni temeljac, lovorov list, mljevena crvena paprika, klinčić, klekove bobe, majčina dušica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar ((svježe mljeveni)), Junetinu narežemo na kocke, luk, češnjak, mrkvu i korijen peršina grubo narežemo, a pancetu narežemo na tanke prutiće. ; U prikladnu zdjelu stavimo narezano meso, začinimo ga solju i paprom, dodamo listove lovora, posipamo sušenom majčinom dušicom, dodamo narezano povrće, prelijemo crnim vinom, balzamičkim octom, promiješamo, prekrijemo kuhinjskom plastičnom folijom i stavimo u hladnjak da se marinira preko noći. Meso i povrće izvadimo iz marinade, a tekućinu sačuvamo. ; U lonac iznad vatre, na 2-3 žlice ugrijanog maslinovog ulja, dodamo kockice mesa i zapečemo ih sa svih strana. Za to vrijeme jabuku narežemo na kriške. Nakon 10-ak minuta dodamo narezanu pancetu, ocijeđeno povrće iz marinade, kriške jabuke i sve zajedno pirjamo na srednje jakoj vatri 10-ak minuta, a u lončić s vrelom vodom dodamo klinčiće i klekove bobe te ih ostavimo da se kuhaju. ; Zatim u lonac s mesom i povrćem dodamo koncetrat rajčice, mljevenu crvenu papriku, procijedimo tekućinu aromatiziranu klekovim bobicama i klinčićima, ulijemo juhu i toliko tekućine od marinade da prekrije sastojke, dodamo otkoštene suhe šljive, promiješamo, poklopimo i kuhamo na laganoj vatri, po potrebi podlijevajući vodom. ; Nakon 2 sata kuhanja meso i listove lovora izvadimo na stranu, a preostale sastojke u loncu grubo ispasiramo štapnim mikserom. ; Potom dodamo marmeladu od marelica, pekmez od šljiva, ulijemo prošek, dodamo sjeckani peršin i kuhamo na laganoj vatri. Za to vrijeme u tavu iznad vatre stavimo šećer i pržimo ga na srednje jakoj vatri. ; Kada se šećer potpuno rastopio i počeo dobivati boju, u tavu ulijemo 300-400 ml umaka iz lonca, promiješamo sa šećerom i sve zajedno prelijemo natrag u lonac. ; Zatim umak promiješamo, vratimo izvađeno meso, lonac malo protresemo i ostavimo da sve zajedno provri. Za to vrijeme u lonac s vrelom i posoljenom vodom dodamo njoke i kuhamo ih po uputama na pakiranju. ; Na tanjure rasporedimo gulaš i kuhane njoke te poslužimo jelo.

; -</div>