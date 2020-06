Almo Čatlak

90 min

4 porcije

Srednje kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Janjeći but na rimski način – U našem video receptu saznajte kako pripremiti janjeći but na rimski način. – janjeći but (otprilike), krušne mrvice, češnjak, peršin (sjeckanog), mažuran, menta, origano, temeljac mesne juhe, krumpir (mladog), maslinovo ulje, sol i papar, Janjeći but operemo i osušimo. ; U zdjelu stavimo krušne mrvice, dodamo protisnuti češnjak, sjeckani peršin, mažuran, mentu, origano, žličicu soli, pola žličice papra, izmiješamo, te dalje miješajući dodajemo maslinovo ulje dok ne dobijemo žitku smjesu. ; Zatim janjeći but posolimo, premažemo maslinovim uljem, položimo u vatrostalnu posudu i ravnomjerno prekrijemo pripremljenom smjesom. ; U posudu ulijmo polovicu mesnog temeljca i stavimo peći u zagrijanu pećnicu, na donju razinu, na 200°C, jedan sat i 15 minuta. ; Na pola pečenja u vatrostalnu posudu dodamo oguljeni i očišćeni mladi krumpir, ulijemo preostali mesni temeljac i nastavimo peći. ; Gotovo jelo poslužimo na ovalni tanjur, obložimo krumpirima i posipamo ih sjeckanim peršinom.; – Ovaj jednostavan komad janjetine ispečen je u slasnoj košuljici koja se priprema od krušnih mrvica, maslinovog ulja i aromatičnih trava. Rezultat je jedinstven i neuobičajen okus. Ovo jelo se svakako isplati pripremiti na neki blagdan ili u nekoj drugoj svečanoj prilici.

<div class="wpurp-searchable-recipe">Janjeći but na rimski način – U našem video receptu saznajte kako pripremiti janjeći but na rimski način. – janjeći but (otprilike), krušne mrvice, češnjak, peršin (sjeckanog), mažuran, menta, origano, temeljac mesne juhe, krumpir (mladog), maslinovo ulje, sol i papar, Janjeći but operemo i osušimo. ; U zdjelu stavimo krušne mrvice, dodamo protisnuti češnjak, sjeckani peršin, mažuran, mentu, origano, žličicu soli, pola žličice papra, izmiješamo, te dalje miješajući dodajemo maslinovo ulje dok ne dobijemo žitku smjesu. ; Zatim janjeći but posolimo, premažemo maslinovim uljem, položimo u vatrostalnu posudu i ravnomjerno prekrijemo pripremljenom smjesom. ; U posudu ulijmo polovicu mesnog temeljca i stavimo peći u zagrijanu pećnicu, na donju razinu, na 200°C, jedan sat i 15 minuta. ; Na pola pečenja u vatrostalnu posudu dodamo oguljeni i očišćeni mladi krumpir, ulijemo preostali mesni temeljac i nastavimo peći. ; Gotovo jelo poslužimo na ovalni tanjur, obložimo krumpirima i posipamo ih sjeckanim peršinom.; -</div>