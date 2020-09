Almo Čatlak

220 min

6 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Jelo sadrži meso

Janjetina na marokanski način – U našem video receptu saznajte kako pripremiti janjetinu na marokanski način. – janjeći but (otkoštenog), kim, sjemenke komorača, luk, češnjak, đumbir (u prahu), kurkuma, čili papričica (mrvljena), cimet, naranča, povrtni temeljac, muškatna bundeva, mrkva, suhe šljive, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar ((svježe mljeveni)), Meso narežemo na kocke veličine 5 cm, a dvije glavice luka naribamo u zdjelu. U zdjelu s lukom dodamo sjemenke komorača, kurkumu, kim, đumbir u prahu, mrvljeni čili i izmiješamo sastojke. ; Zatim u zdjelu dodamo narezano meso, začinimo solju i paprom, naribamo malo narančine korice, dodamo koricu cimeta, promiješamo sastojke, poklopimo tanjurom i stavimo u hladnjak da se marinira 2 sata. ; U lonac, na 2-3 žlice ugrijanog maslinovog ulja, dodamo mješavinu mesa, luka i začina te sastojke pržimo, povremeno miješajući. Za to vrijeme mrkvu i preostalu glavicu luka narežemo na kocke, a češnjak očistimo. ; Nakon 20-ak minuta prženja dodamo režnjeve češnjaka, narezanu mrkvu i luk, ulijemo povrtnu juhu i kad zavri, kuhamo na srednje jakoj vatri 45 minuta, povremeno miješajući. 10-ak minuta prije kraja bundevu ogulimo, očistimo od koštica i narežemo na kockice. ; Zatim u lonac dodamo suhe šljive, promiješamo i kuhamo još 10-ak minuta, a u tavu, na žlicu ugrijanog maslinovog ulja, dodamo kockice bundeve, posolimo ih i pržimo 10-ak minuta na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. ; Potom pržene kockice bundeve dodamo u lonac s mesom, promiješamo sastojke i lonac maknemo s vatre. ; Jelo je gotovo i možemo ga poslužiti.

; – Janjetina je meso janjeta starosti od jednog mjeseca do jedne godine i jako je fino. No da se odmaknemo od klasičnih načina pripreme janjetine poput grila, ražnja ili pećnice, otputovali smo u Maroko vidjeti kako ga oni spremaju. Ukoliko vas zanima pogledajte i vi.

