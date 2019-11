Almo Čatlak

90 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Lazanje sa sjeckanim mesom – U našem video receptu saznajte kako pripremiti lazanje sa sjeckanim mesom. – tjestenina za lazanje, juneći but, senf, lovorov list, mineralna voda, luk, crno vino, maslac, glatko brašno, mlijeko, vrhnje za kuhanje, muškatni oraščić, bosiljak (sušeni), origano (sušeni), rajčica, tikvice, parmezan, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar (bijeli), Meso narežemo na tanke trakice debljine 3-5 milimetra, premjestimo u zdjelu, začinimo senfom i lovorovim listom, sve zajedno izmiješamo s gaziranom vodom, prekrijemo prozirnom kuhinjskom folijom i stavimo u hladnjak da odstoji nekoliko sati. ; Umak bešamel napravimo tako što u tavi rastopimo maslac, dodamo brašno, te stalno miješajući pjenjačom pričekamo da počne dobivati boju. ; Zatim ulijemo mlijeko i dalje miješamo pjenjačom pazeći da ne ostanu grudice. Potom ulijemo vrhnje za kuhanje i dalje miješamo dok ne dobijemo kremasti umak. Dobiveni umak začinimo solju, muškatnim oraščićem i bijelim paprom.; U zasebnu tavu na ugrijano maslinovo ulje dodamo očišćene rajčice i tikvice narezane na ploške, začinimo solju, paprom, sušenim bosiljkom i origanom, te sve zajedno na srednje jakoj vatri pržimo dok povrće ne omekša. ; Za to vrijeme u zasebnoj tavi ugrijemo tri žlice maslinovog ulja, dodamo marinirane trakice mesa, te ih na jakoj vatri okrećući pržimo po prilici 5 minuta. ; Potom dodamo luk narezan na tanke kolutove i sve zajedno pržimo još toliko. Zatim ulijemo crno vino, te pirjamo još 5-6 minuta. ; U posudu za lazanje ulijemo malo maslinovog ulja i bešamela, na njega složimo jedan sloj tjestenine za lazanje, preko njega ravnomjerno rasporedimo prženo meso i prekrijemo ga slijedećim slojem tjestenine za lazanje. ; Sada preko tjestenine rasporedimo pirjano povrće, prekrijemo ga zadnjim slojem tjestenine za lazanje, sve zajedno prelijemo bešamelom i posipamo naribanim parmezanom. ; Lazanje stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 200°C, po prilici 30 minuta i poslužimo tople.; – Znao je poznati mačak Garfield dobro jesti! Sigurni smo da bi mu se ove bogate lazanje jako dopale kad bi samo skoknuo do nas da ih isproba. Ako već neće on, svakako ih isprobajte vi i počastite se pravim ukusnim obrokom!

