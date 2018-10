Almo Čatlak

150 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Mesna pašteta u prhkom tijestu – U našem video receptu saznajte kako pripremiti mesnu paštetu u prhkom tijestu. – Tijesto:: glatko brašno, oštro brašno, maslac, sol, jaje, voda (nekoliko žlica), Nadjev:: kuhana vratina, maslac, brašno, temeljac mesne juhe, kadulja (nekoliko listova ), jaje, muškatni oraščić (mljeveni), bijeli papar, sol, U zdjelu prosijemo brašno, dodamo sol i pomiješamo sastojke. Zatim prstima utrljamo komadiće maslaca u brašno dok ne dobije izgled krušnih mrvica. ; U zasebnoj zdjelici istučemo jaje i dodamo ga u smjesu, te sve zajedno izradimo žlicom ili lopaticom. Po potrebi dodamo nekoliko žlica vode, razradimo tijesto (ne prejako) i oblikujemo grubu kuglu. Tijesto zatim umotamo u prozirnu kuhinjsku foliju i ostavimo u hladnjaku da miruje 30 minuta. ; Vratinu narežemo na komadiće, te je sameljemo u stroju za mljevenje. ; Na vatri u velikoj posudi zagrijemo maslac, te na njemu popržimo brašno do zlatno smeđe boje. Odmah zatim malo po malo i uz stalno miješanje pjenjačom, dolijevamo mesni temeljac, te kuhamo još nekoliko minuta. ; Posudu zatim maknemo s vatre pa redom umiješamo žutanjak, sol, bijeli papar, muškatni oraščić i mljevenu vratinu. ; Od bjelanjaka istučemo čvrsti snijeg te i njega umiješamo u nadjev. ; Tijesto razvaljamo na pobrašnjenoj dasci na debljinu do 8 mm. Kalupom za tijesto, na tijestu označimo linije reza i izrežemo ga i njime obložimo dno i stjenke kalupa i u njega prebacimo nadjev tako da svi kutovi budu popunjeni. Nadjev rasporedimo žlicom, a višak tijesta poklopimo preko nadjeva. ; Preostalim komadom tijesta pokrijemo cijelu površinu nadjeva. Na površini tijesta zatim izrežemo okrugli otvor kroz koji će za vrijeme pečenja moći izlaziti para. ; Preostalo tijesto razvaljamo i iz njega istisnemo razne oblike po želji (cvjetiće, listove, grančice…) kojima ukrašavamo površinu tijesta koju na kraju premažemo žutanjkom. ; Stavljamo peći u zagrijanu pećnicu, na najnižu prečku, na 200°C oko 60 – 70 minuta. ; Nakon vađenja iz pećnice paštetu ostavimo u kalupu da se potpuno ohladi, a zatim još u hladnjak da se dobro stvrdne.; – Mesna pašteta u prhkom tijestu je prava delikatesa iz Francuske, gdje ju nazivaju pâté en croûte. Ovako pripremljena domaća pašteta ima grublju teksturu od kupovne, ali je zato intenzivnijeg okusa i ne sadrži konzervanse, pa je samim time i zdravija. Zgodno je to što se može jesti i bez kruha, jer tanka korica od prhkog tijesta prilično je gusta i zasitna.

