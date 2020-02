Almo Čatlak

60 min

4 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Mesne roladice s gorgonzolom na povrtnom gulašu – U našem video receptu saznajte kako pripremiti mesne roladice s gorgonzolom na povrtnom gulašu. – svinjetina ((lopatice)), sir gorgonzola, mahune, luk, mini rajčica, češnjak, koncentrat rajčice, mljevena crvena paprika, kumin (mljevenog), mesni temeljac, mileram, kukuruzni škrob, majčina dušica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol i papar, Meso očistimo od kožica i žilica, te narežemo na tanke odreske. Svaki odrezak začinimo solju i paprom, nadjenemo prutićem sira gorgonzole, savijemo u roladicu i probodemo dvjema čačkalicama, kako se ne bi otvorile. ; U tavu, na tri žlice ugrijanog maslinovog ulja, dodamo roladice i pržimo ih po dvije minute sa svake strane. ; Pržene roladice izvadimo u vatrostalnu posudu i stavimo ih grijati u pećnicu, zagrijanu na 80°C. ; Za to vrijeme, u čistu i ugrijanu tavu, ulijemo tri žlice maslinovog ulja, dodamo sjeckani luk i pržimo ga dok malo ne omekša. ; Zatim dodamo sjeckani češnjak, mrvljeni kumin, mljevenu crvenu papriku, a čim češnjak zamiriše dodamo narezane mahune, podlijemo mesnom juhom, dodamo koncentrat rajčice, dobro promiješamo i kada zavri kuhamo na laganoj vatri. ; Za to vrijeme u zdjelicu s mileramom dodamo kukuruzni škrob i dobro izmiješamo sastojke. ; Nakon 15-ak minuta kuhanja, začinimo solju i paprom, dodamo mješavinu milerama i škroba, i promiješamo. ; Potom dodamo prepolovljene mini rajčice, začinimo majčinom dušicom, kratko promiješamo i maknemo s vatre.; U duboki tanjur prvo stavimo povrtni gulaš, preko njega tople roladice, kojima smo izvadili čačkalice, i poslužimo.; – Mesne roladice punjene gorgonzolom i gulaš od povrća, a sve to u jednom receptu. Pogledajte kako istovremeno pripremiti oba jela, i sljubiti ih u jedno.

