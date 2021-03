Almo Čatlak

45 min

4 porcije

Srednje kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži ribu/ morske plodove

Proljetne rolade (spring rolls) – U našem video receptu saznajte kako pripremiti proljetne rolade (spring rolls). – tijesto za savijače ((tankih)), rižini rezanci, mrkva, bambus iz konzerve, kineski kupus, sojine klice, umak od ljutih papričica, umak od kamenica, sojin umak, šećer, povrtni dodatak jelima, jaje, ulje, sol i papar, Prije svega, rižine rezance stavimo u vruću vodu i ostavimo ih da se moče. ; Kineski kupus, mrkvu i bambus iz konzerve, narezali smo na trakice, dodamo ih u wok na vruće ulje, začinimo bijelim paprom, povrtnim dodatkom i stalno miješajući, pržimo 5-6 minuta. ; Na pola prženja dodamo sojine klice, omekšale i ocijeđene rižine rezance, ulijemo umak od kamenica, sojin umak, dodamo umak od ljutih papričica, šećer, promiješamo i nadjev premjestimo u zdjelu da se malo ohladi. ; Rubove tijesta za savijače (vel. 17x17cm) premažemo umućenim jajetom, na bliži kut stavimo dio nadjeva, savijemo ga do polovice tijesta, lijevi i desni kut savijemo prema unutra, preostali dio tijesta još premažemo umućenim jajetom i savijemo do kraja. ; Ovako pripremljene roladice stavimo u wok, u vrelu duboku masnoću i povremeno okrečući, pržimo ih 3-4 minute. ; Pržene roladice izvadimo na kuhinjski papir da upije višak masnoće, premjestimo na tanjur i poslužimo.; – Poznato kinesko jelo napokon i na vašim stolovima. Ali da dođe do vašeg stola morate ga prvo znati pripremiti, a to možete naučiti gledajući naš video.

