Almo Čatlak

100 min

2 porcije

Srednje kalorično

Zahtjevna priprema

Sadrži jaja i mlijeko

Punjena srca od tjestenine – U našem video receptu saznajte kako pripremiti punjena srca od domaće tjestenine. – oštro brašno, jaje, sušene rajčice (iz staklenke), masline (crnih), parmezan (naribanog), pinjoli (prženih), krem sir (svježeg), bosiljak (sušenog), maslac, origano, maslinovo ulje (ekstra djevičansko), muškatni oraščić, sol i papar, U zdjelu s prosijanim brašnom dodamo žličicu soli, malo naribanog muškatnog oraščića, umućena jaja, žlicu maslinovog ulja, izmiješamo kuhačom, premjestimo na dasku i rukama mijesimo tijesto po prilici 10-ak minuta. ; Zatim od tijesta oblikujemo kuglu premjestimo u zdjelu, poklopimo i ostavimo da odstoji jedan sat. ; Za to vrijeme u zdjelu sa svježim krem sirom dodamo manji dio sjeckanih sušenih rajčica, polovicu prženih pinjola, naribani sir parmezan, sušeni bosiljak i sve zajedno izmiješamo žlicom. ; Odstajalo tijesto razvaljamo na debljinu 2-3 milimetra i oblikujemo pravokutnik. ; Zatim na jednu polovicu tijesta stavljamo nadjeve od sira u razmaku od nekoliko centimetara. ; Tijesto premažemo vodom između nadjeva, nenadjevenu polovicu tijesta preklopimo preko nadjevene, prstima utisnemo tijesto između nadjeva i modelom u obliku srca istisnemo nadjevena srca od tijesta, te stavimo kuhati u vrelu i posoljenu vodu 12-14 minuta. ; Za to vrijeme u tavu na ugrijani maslac dodamo preostalu sušenu rajčicu, pinjole, masline i pržimo 3-4 minute na laganoj vatri. ; Kuhana srca od tijesta stavimo na tanjur, prelijemo pripremljenim umakom i poslužimo.; – Kaže se da ljubav prolazi kroz trbuh, a punjena srca su pravi dokaz za to. Pripremite ih s ljubavlju voljenoj osobi i budite sigurni da nagrada slijedi.

<div class="wpurp-searchable-recipe">Punjena srca od tjestenine – U našem video receptu saznajte kako pripremiti punjena srca od domaće tjestenine. – oštro brašno, jaje, sušene rajčice (iz staklenke), masline (crnih), parmezan (naribanog), pinjoli (prženih), krem sir (svježeg), bosiljak (sušenog), maslac, origano, maslinovo ulje (ekstra djevičansko), muškatni oraščić, sol i papar, U zdjelu s prosijanim brašnom dodamo žličicu soli, malo naribanog muškatnog oraščića, umućena jaja, žlicu maslinovog ulja, izmiješamo kuhačom, premjestimo na dasku i rukama mijesimo tijesto po prilici 10-ak minuta. ; Zatim od tijesta oblikujemo kuglu premjestimo u zdjelu, poklopimo i ostavimo da odstoji jedan sat. ; Za to vrijeme u zdjelu sa svježim krem sirom dodamo manji dio sjeckanih sušenih rajčica, polovicu prženih pinjola, naribani sir parmezan, sušeni bosiljak i sve zajedno izmiješamo žlicom. ; Odstajalo tijesto razvaljamo na debljinu 2-3 milimetra i oblikujemo pravokutnik. ; Zatim na jednu polovicu tijesta stavljamo nadjeve od sira u razmaku od nekoliko centimetara. ; Tijesto premažemo vodom između nadjeva, nenadjevenu polovicu tijesta preklopimo preko nadjevene, prstima utisnemo tijesto između nadjeva i modelom u obliku srca istisnemo nadjevena srca od tijesta, te stavimo kuhati u vrelu i posoljenu vodu 12-14 minuta. ; Za to vrijeme u tavu na ugrijani maslac dodamo preostalu sušenu rajčicu, pinjole, masline i pržimo 3-4 minute na laganoj vatri. ; Kuhana srca od tijesta stavimo na tanjur, prelijemo pripremljenim umakom i poslužimo.; -</div>