Slavko Večerić

200 min

8 porcije

Vrlo kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Purica s mlincima – U našem video receptu saznajte kako pripremiti puricu s mlincima. – purica, žemlja, slanina (suhe), pureća jetra, luk, jaje, mlijeko, maslac, peršin, mlinci, ulje, sol i papar, Na maslacu i ulju popržimo luk i suhu slaninu narezanu na kockice. Dodamo pureću jetru također narezanu na kockice te pirjamo. ; Žemlje narežemo na kockice, stavimo u visoku posudu, dodamo pirjanu slaninu, luk i jetru. U istu smjesu dodamo dva jaja i 1.5 dcl mlakog mlijeka. Posolimo, popaprimo ili začinimo po želji te dobro umiješamo u kompaktnu smjesu. ; Puricu operemo i začinimo solju i paprom iznutra i izvana. Krećemo na punjenje purice – počevši od vrata, razmičemo kožu prstima. Vezivno tkivo valja oprezno trgati; prvo kod bijelog mesa i hrpta, a zatim kod batka i zabatka. Za to možemo upotrijebiti i žlicu ili kuhaču. ; Puricu nadjevamo prstima ili kuhačom između kože i mesa, stavljamo u posudu za pečenje, prelijemo vrelom masnoćom te stavljamo peći u pećnicu na donju razinu, na 200 ºC. Pečemo je uz stalno podlijevanje vlastitim sokom i mlakom vodom 2,5 – 3 sata. ; Petnaest minuta prije nego što ćemo izvaditi puricu iz pećnice, stavimo kuhati vodu za mlince, a njih same lagano natrgamo u visoku suhu posudu u kojoj ćemo ih preliti kipućom vodom (pofuriti). ; Mlince ne smijemo presolimo jer ćemo ih na kraju zaliti umakom od pečenja koji je već sam po sebi slan. ; Pofurene mlince pustimo da odstoje u vrućoj vodi par minuta te ih ocijedimo i prelijemo sokom od pečenja. ; Uz ovo jelo preporučujemo bijelo vino rizling.; – Kao što mnogi već i znaju, purica je u Europu dovezena iz Amerike. Izvorna divlja purica izvrsni je letač sa rasponom krila i do 2 metra, no stari Maye davno su ih pripitomili, tako da danas imamo zadovoljstvo uživati u njihovom slasnom mesu. Jadne purice nisu baš sretne ruke (krila?): u SAD ih tradicionalno jedu za praznik Thanksgiving, a u raznim zemljama diljem svijeta masovno ih jedemo za Božić.

Eh, tko im je kriv što su tako ukusne!

