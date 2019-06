Almo Čatlak

40 min

4 porcije

Srednje kalorično

Zahtjevna priprema

Jelo sadrži meso

Rižoto s artičokama – U našem video receptu saznajte kako pripremiti rižoto s artičokama. – artičoke (4 svježe artičoke), limun, povrtna juha iz kocke, maslac, češnjak, peršin (sjeckanog), riža, bijelo vino, pršut, parmezan (naribanog), sol i papar, Artičoke očistimo tako da jednom rukom čvrsto držimo glavu artičoke, a drugom rukom pri samom dnu odlomimo njezinu stabljiku. Zatim odvojimo vanjske listove, te nožem poravnamo donji dio gdje smo odlomili stabljiku. Potom od dna odrežemo 1/3 mesnog dijela sa srcem, po potrebi ih još malo očistimo i narežemo na jednake komade i premjestimo u zdjelu s hladnom vodom pomiješanom sa sokom polovice limuna. ; U loncu na laganoj vatri zavrijemo povrtni temeljac, smanjimo vatru i ostavimo da kuha. ; U zasebnom loncu, ugrijemo maslac, dodamo režanj češnjaka, sjeckani peršin i pržimo po prilici jednu minutu. ; Zatim dodamo narezana srca artičoka, smanjimo vatru, te pirjamo pet do šest minuta. ; Iz lonca izvadimo češnjak, dodamo opranu i ocijeđenu rižu, te miješamo da riža upije malo masnoće. ; Ulijemo bijelo vino i postepeno te uz povremeno miješanje dolijevamo vrući povrtni temeljac (na taj način rižu kuhamo do željene tvrdoće odnosno dok se ne skuha). ; Pred sam kraj rižu začinimo solju i paprom, umiješamo kockicu maslaca i naribani parmezan, pršut narezan na trakice, poklopimo, ostavimo da odstoji tri do četiri minute i poslužimo.; – Ovaj ukusan rižoto s artičokama, a uz dodatak parmezana i pršuta, koji mu daju poseban okus, pravo je mediteransko jelo za zahtjevne sladokusce.

<div class="wpurp-searchable-recipe">Rižoto s artičokama – U našem video receptu saznajte kako pripremiti rižoto s artičokama. – artičoke (4 svježe artičoke), limun, povrtna juha iz kocke, maslac, češnjak, peršin (sjeckanog), riža, bijelo vino, pršut, parmezan (naribanog), sol i papar, Artičoke očistimo tako da jednom rukom čvrsto držimo glavu artičoke, a drugom rukom pri samom dnu odlomimo njezinu stabljiku. Zatim odvojimo vanjske listove, te nožem poravnamo donji dio gdje smo odlomili stabljiku. Potom od dna odrežemo 1/3 mesnog dijela sa srcem, po potrebi ih još malo očistimo i narežemo na jednake komade i premjestimo u zdjelu s hladnom vodom pomiješanom sa sokom polovice limuna. ; U loncu na laganoj vatri zavrijemo povrtni temeljac, smanjimo vatru i ostavimo da kuha. ; U zasebnom loncu, ugrijemo maslac, dodamo režanj češnjaka, sjeckani peršin i pržimo po prilici jednu minutu. ; Zatim dodamo narezana srca artičoka, smanjimo vatru, te pirjamo pet do šest minuta. ; Iz lonca izvadimo češnjak, dodamo opranu i ocijeđenu rižu, te miješamo da riža upije malo masnoće. ; Ulijemo bijelo vino i postepeno te uz povremeno miješanje dolijevamo vrući povrtni temeljac (na taj način rižu kuhamo do željene tvrdoće odnosno dok se ne skuha). ; Pred sam kraj rižu začinimo solju i paprom, umiješamo kockicu maslaca i naribani parmezan, pršut narezan na trakice, poklopimo, ostavimo da odstoji tri do četiri minute i poslužimo.; -</div>