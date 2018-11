Almo Čatlak

45 min

10 porcije

Srednje kalorično

Vrlo jednostavna priprema

Pogodno za Vegane

Rumtopf – Saznajte kako pripremiti rumtopf u našem video receptu. – mandarina, jagode, smokve, šećer, rum, Jagode i smokve očistimo, operemo, prepolovimo i jedne do drugih stavimo u široku plitku zdjelu. ; Zatim voće posipamo šećerom, prekrijemo prozirnom kuhinjskom folijom i stavimo u hladnjak da odstoji 3-4 sata. ; Opranu i osušenu staklenku pasteriziramo u zagrijanoj pećnici, na 80°C, 30 minuta. Za to vrijeme mandarine ogulimo, odvojimo kriške i odstranimo bijeli dio. ; Na dno pasterizirane staklenke položimo kriške mandarina, prelijemo rumom, pa na njih složimo smokve, tako da su prerezanom stranom okrenute prema stjenkama staklenke. ; Postupak ponovimo s prepolovljenim jagodama i ulijemo rum 1-2 cm od ruba. ; Staklenku zatvorimo i pričekamo, najmanje 30 dana, prije posluživanja.; – Rumtopf je klasičan njemački recept za slatku zimnicu koja se u stvari priprema tijekom cijele godine – kako koje voće sazrije, između lipnja i listopada, može se dodavati u staklenku. No u ovoj verziji recepta sve smo pripremili u samo jednom navratu, jer u današnje vrijeme različito voće je moguće kupiti i van sezone.

