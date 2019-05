Almo Čatlak

225 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Jelo sadrži meso

Seljačko pečenje s kruškama i jabukama – U našem video receptu saznajte kako pripremiti seljačko pečenje s kruškama i jabukama. – svinjetina (svinjski vrat), kruška, jabuke, oštro brašno, suhi kvasac, mlijeko, jaje, maslac, šećer, ulje, sol i papar, Na dasku za tijesto prosijemo brašno dodamo ostale sastojke i sve zajedno umiješamo u rahlo tijesto. ; Ostavimo na toplom mjestu da se diže otprilike 30-40 minuta. Za to vrijeme ogulimo kruške i jabuke. ; Oguljeno voće uvaljamo u šećer, a meso sa svih strana začinimo sa soli i paprom. ; Meso zatim stavljamo u sredinu posude za pečenje, jabuke i kruške stavljamo na jednu stranu, a na drugu stranu stavljamo dignuto tijesto. ; Sve to zalijemo sa vodom do polovice visine posude, posudu poklopimo te stavljamo u pećnicu na srednju razinu 3 sata na 175 stupnjeva. ; Tokom pečenja pregledavamo jelo i dolijevamo vode po potrebi.; – Da li ste ikada skuhali kruh? Da, da, "skuhali"? A da li ste ikada skuhali kruh sa jabukama i kruškama? I svinjskim vratom? Niste. Ovo je jedan izuzetni kulinarski doživljaj koji nikako ne smijete propustiti. Kada sve bude gotovo nemojte se pitati gdje su nestale jabuke. One su se raspale kako bi kruh i vratina zaplivali u slatkastom umaku. Kruške su sve to ipak preživjele i izvrsno će izgledati na tanjuru prilikom posluživanja.

