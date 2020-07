Almo Čatlak

70 min

4 porcije

Srednje kalorično

Jednostavna priprema

Jelo sadrži meso

Tempeh s porilukom i slanutkom – U našem video receptu saznajte kako pripremiti tempeh s porilukom i slanutkom. – tempeh, umak tamari, poriluk, limunska trava, češnjak, prošek, slanutak (iz konzerve), povrtni temeljac, kukuruzni škrob, jogurt, ekstra djevičansko maslinovo ulje, sol, Tempeh narežemo na manje komade, premjestimo ih u prikladnu posudu, prelijemo tamari umakom i ostavimo da se marinira 60 minuta. ; Za to vrijeme poriluk narežemo na kose kolutove, limunskoj travi odrežemo zeleni i donji tvrdi dio, sa srednjeg preostalog dijela skinemo vanjske tvrde slojeve i srednji mekani dio nasjeckamo, a režnjeve češnjaka očistimo i sitno narežemo. ; U tavu ili wok, na 2-3 žlice ugrijanog ulja, dodamo kolutove poriluka, sjeckani češnjak i limunovu travu, promiješamo i pržimo na srednje jakoj vatri. Za to vrijeme tempeh izvadimo iz marinade i ocijedimo ga. ; Nakon 1-2 minute dodamo ocijeđeni slanutak, tempeh i pirjamo dvije minute, nježno miješajući sastojke. ; Zatim ulijemo prošek, začinimo solju, promiješamo i pirjamo dalje. Za to vrijeme u prikladnu posudu ulijemo juhu, dodamo kukuruzni škrob i pjenjačom izmiješamo sastojke. ; Dobivenu smjesu prelijemo preko tempeha i povrća te pričekamo da se umak počne zgušnjavati. ; Nakon 4-5 minuta ugasimo vatru, ulijemo jogurt, nježno promiješamo, jelo rasporedimo na tanjure i poslužimo ga.

; – Tempeh je zajednički naziv za različitu biljnu hranu fermentiranu pomoću određene plijesni, a u ovom slučaju radi se o tempehu od soje koji je bogat proteinima, bijele boje, čvrsto-elastične teksture i u mnogo recepata može zamijeniti meso. Kako je to nama uspjelo, pogledajte sami.

