Ovih 9 namirnica sadrži više vitamina C od naranče!

Kada vam netko spomene vitamin C, najvjerojatnije ćete prvo pomisliti na naranču, zar ne?

No što kada bi vam netko rekao da je naranča zapravo osrednja namirnica u kategoriji onih s visokom razinom vitamina C? Istina je! Iako srednje velika naranča sadrži oko 70 mg vitamina C (preporučena dnevna količina je 60 mg), sljedećih 9 namirnica sadrži puno više ovog super vitamina, stoga više nemate izlike za pad imunološkog sustava. Uostalom, ljeto je idealno vrijeme za punjenje organizma vitaminima budući da vitamin C dokazano odbija posljedice iscrpljenosti zbog topline, a također pomaže u obnovi kože nakon opekotina od sunca.

Jagode

Šalica jagoda sadrži oko 85 mg vitamina C, kao i snažnu dozu mangana koji može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Ako ste u mogućnosti kupite organske jagode, budući da su se “obične” nedavno našle na prvom mjestu popisa poljoprivrednih proizvoda s najviše pesticida (prema istraživanju američke organizacije Environmental Working Group).

Ananas

Osvježavajuća i sočna, šalica tropskog ananasa sadrži oko 79 mg vitamina C, a za razliku od većine ostalog voća sadrži i značajnu razinu bromelaina koji pomaže radu probavnog sustava.

Koraba

Promatrajući njezin izgled koraba doista nije naročito posebna namirnica, no bitno je ono što se nalazi unutra – šalica korabe sadrži oko 84 mg vitamina C. Također, kao i ostale namirnice iz njezine obitelji sadrži i neke sastojke koji pomažu u borbi protiv raka. Možete pripremiti juhu od korabe, pirjati ju ili peći, a sirova se može kombinirati s ostalim sastojcima u sezonskim salatama.

Mango

Voćka slatkog, sočnog manga sadrži čak 122 mg vitamina C! Također, odličan je izvor zeaksantina, antioksidansa koji pomože održavaju zdravlja vaših očiju. Ako nemate vremena za guljenje manga bez brige, i smrznuta varijanta je jednako zdrava.

Prokulice

Šalica ovog ne baš omiljenog povrća sadrži 75 mg vitamina C, kao i hranjive tvari koje pomažu u borbi organizma protiv raka. Ako vam se ne sviđa okus prokulica možete ga ublažiti raznim drugim sastojcima.

Kivi

Samo dva kivija sadrže čak 128 mg vitamina C, a istraživanja pokazuju da vam kivi može pomoći i da brže zaspete te općenito popraviti kvalitetu sna. Razlog je vjerojatno njegova visoka razina serotonina, hormona koji regulira san i inicira početak sna.

Papaja

Baš kao što je to slučaj s njenim tropskim rođacima, ananasom i mangom, i papaja je nabijena vitaminom C – jedna manja voćka sadrži oko 95 mg vitamina C. Također, papaja sadrži papain, enzim koji ublažava upalne procese.

Paprika

Paprike također sadrže više vitamina C od naranče, a razine variraju od 95 mg u jednoj crvenoj paprici pa sve do (zapanjujućih) 341 mg u jednoj žutoj paprici. Također, sadrže jako malo kalorija (svega 45 kalorija po šalici) stoga mogu biti i odlična zdrava grickalica.

Brokula

Šalica nasjeckane, sirove brokule sadrži oko 81 mg vitamina C, te količinu vitamina K (važnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi) koja vam je dovoljna za cijeli dan.

Znate li za još koju namirnicu koja sadrži više vitamina C od naranče? Podijelite u komentarima.