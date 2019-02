Ovo su znakovi da pijete previše kave

U svemu treba uživati umjereno, a ovo pravilo vrijedi i kada je riječ o kavi…

Većina ljudi ne može bez šalice jutarnje kave, a dobra je vijest i da je kava povezana s brojnim zdravstvenim koristima kao što su dugovječnost i smanjen rizik od demencije. No dvostruka doza također može dovesti do nuspojava koje do sada možda i niste povezivali s kavom. Naravno, ne morate se odreći vašeg omiljenog napitka, ali svakako pripazite da ne pretjerujete!

Uznemireni ste

Od previše kave možete postati prilično nervozni – kofein stimulira središnji živčani sustav, dok istovremeno povećava razine adrenalina, dopamina i glutamata. Ova kombinacija može dovesti do tjeskobe, nervoze, ubrzanog rada srca, razdražljivosti, pa čak i izljeva ljutnje.

Energija vam pada tijekom dana

Kava vas može vrlo brzo razbuditi i dati vam nalet energije, no kada se ta energija potroši doći će i do vrlo snažnog pada. Neka istraživanja pokazala su i kako kofein može uništiti produktivnost, što može dovesti do zabušavanja na poslu (upravo suprotno od učinka koji želite postići).

Često morate na toalet

Kofein je diuretik, što znači da ćete ispijanjem kave češće urinirati, pogotovo ako kavu ne pijete često. I dok istraživanja pokazuju kako od kave zapravo ne možete dehidrirati, ako uz nju ne pijete dovoljno vode vaše tijelo neće biti dovoljno hidratizirano.

Raspored spavanja vam je poremećen

Znanstvenici se slažu da kava može poremetiti san i smanjiti njegovu kvalitetu i duljinu. Čak i ako kavu konzumirate 6 sati prije odlaska na spavanje može se dogoditi da navečer ne možete zaspati. Kava također može poremetiti dnevni ritam vašeg organizma, zbog čega čete se osjećati umorno i usporeno tijekom dana.

