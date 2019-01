Pijete li previše zelenog čaja?

Ako ste se ikada brinuli da ste postali pravi ovisnik o kofeinu, vjerojatno ste razmišljali o zelenom čaju kao alternativi…

To se čini kao mudra odluka, jer istraživanja pokazuju da je zeleni čaj višestruko koristan za vaše zdravlje, i to zahvaljujući antioksidansima poznatijima kao katehini. To uključuje sve od poboljšanja pamćenja pa do sprečavanja pojave raka.

Međutim, trebali bi biti oprezni. Tanini u zelenom čaju mogu spriječiti apsorpciju ne-hem željeza, a to znači da će vaše tijelo biti manje sposobno dobivati željezo iz biljnih izvora kao što su grah, jaja i mliječni proizvodi dok pijete zeleni čaj. S druge strane, čini se da zeleni čaj neće utjecati na apsorpciju željeza iz izvora kao što je meso.

Također, ako imate neku autoimunu bolest (bilo što od alergije i astme pa sve do raka, hepatitisa B ili C i virusnih infekcija) vjerojatno bi trebali potpuno preskočiti konzumaciju zelenog čaja. Ako ste zdravi zeleni čaj može pozitivno utjecati na vaš imunološki sustav, no ako u vašem organizmu postoji poremećaj tada će zeleni čaj samo pogoršati stanje u vašem tijelu.

Nije sve tako crno…

U većini slučajeva zdravstvene koristi od zelenog čaja prevagnut će nad rizicima. Za početak, zeleni čaj sadrži manje kofeina of kave, svega 25-50 mg po šalici, dok šalica kave sadrži između 95 i 200 mg kofeina. Naravno, ako pijete jako puno zelenog čaja ove količine mogu se nagomilati.

Stoga ograničite konzumaciju na 4 šalice dnevno – ova količina može vam pomoći da izgubite na težini, ne sadrži previše kofeina i ne bi trebala negativno utjecati na apsorpciju željeza u vašem organizmu. Kako bi dobili najviše od zelenog čaja, nemojte ga piti na prazan želudac – to će pomoći apsorpciji korisnih antioksidansa.

