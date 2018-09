Znate li da ste možda ovisni o šećeru?

Dogodi li vam se ikad da jednostavno ne možete odložiti vilicu kada je u pitanju slatki desert? Jeste li ikada pojeli cijelu vrećicu slatkiša u nekoliko minuta, te ponekad osjećate kako ne možete preživjeti dan bez nečeg slatkog?

Većina ljudi na droge gleda s negodovanjem, no vjerojatno ne znate da je velik broj ljudi zapravo ovisan o jednoj drugoj vrsti droge – šećeru. Znanstvenici s Icahn School of Medicine (New York, SAD) otkrili su da šećer može izazvati ovisnost i do 8 puta jaču od ovisnosti o kokainu! Prema istraživanju, hrana koja izaziva najveću ovisnost je pizza i to zbog velikog broja skrivenih šećera koje možemo pronaći u samo jednoj kriški. Uz pizzu tu su i čips, keksi te sladoled.

Šećer je svugdje

Baš poput kokaina, šećer pokreće navalu dopamina zbog kojega se odmah osjećamo izvrsno. Međutim, taj osjećaj ne traje dugo stoga mozak traži još, a s vremenom će tražiti sve više kako bi se postigao taj osjećaj euforije. Nažalost ne treba mnogo truda kako bi se zadovoljila ova ovisnost jer je šećer doslovno svugdje. Žitne pahuljice, jogurt i proteinske pločice su, primjerice, na glasu kao zdrava hrana ali zapravo mogu pospješiti vašu ovisnost o slatkom.

Smanjite unos šećera!

Od pretjerane konzumacije šećera neće samo postati ovisni – možete razviti dijabetes, srčane bolesti pa čak i akne. Kako smanjiti želju za slatkim? Neka voda bude vaše glavno piće, jedite “pravu hranu” umjesto pakiranih grickalica, vježbajte i naravno dovoljno spavajte. Osim toga, možete pokušati i ove trikove.

Osjećate li često želju za nečim slatkim? Podijelite u komentarima.